Denuncian presunto envenenamiento masivo de gatos en Ciudad Bahía

Habitantes del conjunto residencial Ciudad Bahía, ubicado en Barcelona, denunciaron el presunto envenenamiento masivo de gatos que se viene registrando desde hace varios meses en el lugar.

Según indicaron varios de los vecinos, puntualmente de la etapa "Bahía Blanca", en esa área había más de 30 mininos y ya sólo quedan 12, lo que les genera una mezcla entre tristeza y preocupación.

Piden a las autoridades competentes poner la lupa sobre esta situación para detener el trato cruel hacia los animales y que se actúe de acuerdo a lo establecido en la Ley de Fauna Doméstica Libre y en Cautiverio.

Temor

Un grupo de 10 vecinos decidió alzar la voz por el presunto envenenamiento de los gatos, aunque de manera anónima por temor a represalias. Varios de ellos fueron afectados por el caso, pues algunos de los que murieron eran sus animales de compañía.

Señalaron que el miedo crece al saber que entre ellos hay personas que atentan de tal manera contra seres indefensos, lo que los pone a cuestionar si en algún momento pueden hacer lo mismo contra humanos.

"No sabemos quién o quienes son los responsables, pero queremos que dejen de hacerle daño a los 'gaticos'", comentó una de las personas, que calificó como desagradable encontrarse gatos muertos con frecuencia.

Barcelona / Javier A. Guaipo