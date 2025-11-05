Denuncian abandono del auditorio y áreas deportivas de la UDO (+Fotos)

El auditorio y las áreas deportivas del Núcleo Anzoátegui de la Universidad de Oriente (UDO) se encuentran en estado de "total abandono".

Así lo denunció el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la institución (Sintraudo), Ignacio Díaz, quien afirmó que estos espacios fueron desmantelados por la delincuencia antes y durante la pandemia del Covid-19, reportada en el año 2020. Y hasta la fecha no han sido recuperados por las autoridades.

"El auditorio no tiene sillas, ni sonido, ni aire acondicionado, y se está cayendo el techo. Allí se hacían las actividades culturales, hacía vida el teatro, la estudiantina y el coro universitario, pero todo fue desmantelado. En el caso de las instalaciones deportivas están abandonadas por falta de recursos para su mantenimiento y muchas zonas están destruidas gracias a la delincuencia y a la desidia de una comunidad universitaria que ve cómo se pierden estos espacios y en algunos casos los arropa la maleza", manifestó.

Realidad

Pese a estas condiciones, añadió Díaz, el Consejo Universitario en su resolución número 092/25 del 13 de octubre decidió por unanimidad declarar noviembre como mes aniversario de la UDO y exhortó a los diferentes núcleos y extensiones a celebrar actividades científicas, culturales y deportivas para conmemorar los 67 años del Alma Mater, lo cual considera "imposible" de concretar en la sede de Barcelona.

"El excelentísimo Consejo Universitario se reúne y dice que, en vista del aniversario, ellos exhortan a la comunidad universitaria a desarrollar actividades culturales y deportivas pero, ¿dónde las vamos a hacer? No hay espacio deportivo en buenas condiciones y el auditorio está en el suelo. Parece que los miembros del Consejo Universitario no saben qué es lo que está pasando en el núcleo, además votan todos unánimes y eso me llama la atención, ya que ellos deberían saber la realidad de cada núcleo y parece que no es así", expresó Díaz.

Díaz difundió imágenes en el que se aprecia el estado de abandono de las instalaciones deportivas de la UDO

El representante de Sintraudo invitó a las instituciones públicas y privadas, una vez más, a colaborar para recuperar estas instalaciones de la UDO-Anzoátegui.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez