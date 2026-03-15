Delsa Solórzano denuncia la desaparición forzada del preso político Víctor Hugo Quero

La dirigente opositora Delsa Solórzano denunció este domingo que el preso político Víctor Hugo Quero permanece desaparecido desde su detención el 1 de enero de 2025. La exdiputada calificó el hecho como un caso de "extrema gravedad que compromete la responsabilidad del Estado".

A través de la red social X, Solórzano indicó que Carmen Teresa Navas, madre del detenido y de 81 años, recorrió diversas cárceles e instituciones públicas sin éxito. Navas no obtuvo información sobre el paradero de su hijo, mientras que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) sustituyó recientemente al equipo que lideraba la investigación.

"Cuando el Estado detiene a una persona y las autoridades se niegan a informar su ubicación, estamos ante una desaparición forzada", aseguró Solórzano. La dirigente recordó que el artículo 45 de la Constitución prohíbe esta práctica de forma expresa y establece que ninguna autoridad puede permitirla, ni siquiera bajo estados de excepción.

Solórzano, quien abandonó la clandestinidad el pasado enero tras 17 meses oculta, exigió detalles sobre la ubicación de Quero y la determinación de las responsabilidades legales. A su juicio, este caso evidencia un patrón de violaciones de derechos humanos donde la incomunicación sirve como mecanismo de persecución política.

Críticas a la Ley de Amnistía

La opositora también cuestionó la aplicación de la amnistía aprobada en febrero por el Parlamento de mayoría oficialista. Según Solórzano, la medida no se aplica de forma automática, sino que queda bajo la discreción de jueces que actúan como instrumentos de persecución.

La normativa vigente contempla beneficios para procesos iniciados desde 1999, pero limita su alcance a 13 eventos específicos ocurridos en años distintos. Esta restricción excluye el resto del periodo y los casos relacionados con operaciones militares.

Contexto de los presos políticos

Por su parte, el Gobierno sostiene que no existen prisioneros por motivos ideológicos y afirma que los detenidos enfrentan cargos por delitos comunes. No obstante, la ONG Foro Penal reportó el pasado miércoles que un total de 508 personas permanecen bajo arresto por causas políticas, entre ellas 44 extranjeros o ciudadanos con doble nacionalidad.

En este contexto, la líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, denunció el sábado que la administración de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, "pretende prolongar el terror". Machado instó a la comunidad internacional a mantenerse alerta y aumentar la presión sobre los responsables de la represión.

Caracas / Redacción web