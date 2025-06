Delfines alcanzó las 15 victorias en la temporada y acaricia la cima de la LMBP

Delfines de La Guaira se repuso luego de un golpe tempranero por parte de Senadores de Caracas y logró regresar al camino de la victoria este martes en el estadio Jorge Luis García Carneiro de Macuto, en el que derrotó por 5-1 a la tropa capitalina, para sumar su décimo quinto lauro del presente campeonato de la Liga Mayor de Béisbol Profesional (LMBP).

Andrés Espinoza, integrante del departamento de prensa de la LMBP, informó que los metropolitanos se fueron arriba con el primer bateador que enviaron a la caja de bateo, Yoelkis Guibert, quien despachó un cuadrangular por el bosque derecho para inaugurar rápidamente la pizarra, con la que terminaría como la única rayita de los visitantes en la velada.

El empate no llegó sino hasta el tercer acto, cuando un doble de Tucupita Marcano remolcó a Gorkys Hernández.

En el siguiente capítulo apareció el poder del otrora grandeliga Jesús Sucre, quien la botó por el jardín izquierdo para poner arriba a los litoralenses, que ampliarían su ventaja a 3-1 en el quinto tramo con un sencillo productor del dominicano Isaías Tejeda.

Pitcheo respondió

El pitcheo de ambos conjuntos hizo el trabajo de mantener al rival en blanco en el sexto y séptimo inning, pero los locales regresaron en la parte baja del octavo para las rayitas de la garantía.

Un imparable de Miguel Aparicio fletó a Johan Carias con la cuarta del combinado guaireño y la guinda al pastel la colocó Hernández tras recibir un boleto con la casa llena que abrió las puertas de la registradora para Jesús Guzmán.

"Estoy muy contento por la oportunidad que me están dando aquí", señaló Aparicio, quien en su debut con La Guaira finalizó de 4-2 con una impulsada, en declaraciones para el staff de prensa litoralense. "Hay mucha armonía en el clubhouse, muchas ganas de ganar y eso es lo que me gusta", añadió.

El abridor de Delfines fue Jesús Vargas, quien trabajó por espacio de tres entradas y un tercio, en las que permitió dos hits y una carrera (jonrón), con un boleto y sin ponches.

Lanzador victorioso

La victoria se la acreditó el relevista Darién Núñez, que trabajó los dos episodios siguientes después de la salida de Vargas y apenas toleró un incogible en ese período, al mismo tiempo en el que pasó a tres contrincantes por la guillotina.

Del otro lado, el revés fue para el iniciador Osmer Morales, luego de recibir cinco cohetes, incluyendo un doble y un bambinazo, y tres rayitas (dos limpias), en sus cinco innings sobre el ruedo, en los que también embasó a tres por la vía de las cuatro malas y recetó a otro trío de oponentes.

La Guaira quedó con récord de 15-11 en la contienda en curso, igualando el balance de Caracas. Ambos conjuntos comparten la tercera plaza de la tabla y estaban a solo medio juego del primer puesto.

"Muy importante poder obtener la victoria en el día de hoy", aseguró Sucre. "Me he sentido muy bien en los últimos juegos, he conectado bien la pelota. Me siento muy contento de formar parte de un equipo como Delfines, hay mucho compañerismo allá adentro y pienso que eso es clave en el buen momento que estamos viviendo. Ahora solo queda seguir haciendo este mismo trabajo para no solo llegar a la final, sino quedar campeones".

Macuto / Redacción Web