Delegación de Simón Rodríguez lidera medallero de los Juegos Estadales 2025

La delegación del municipio Simón Rodríguez lidera el medallero de los Juegos Deportivos Estadales Anzoátegui 2025 con 38 preseas doradas, 20 plateadas y 17 broncíneas, para un total de 75.

Dicho conteo es hasta el martes 21 de octubre, octavo día consecutivo de competencia en el certamen que reúne a los mejores talentos -en diferentes disciplinas- de los 21 municipios de la entidad anzoatiguense.

Las representaciones de Guanta y Simón Bolívar, con 22 y 21 medallas de oro respectivamente, completan el podio en la cuarta edición de la cita, que culminará la próxima semana.

Destacados

Los atletas del municipio Simón Rodríguez han destacado en disciplinas como fisicoculturismo, donde arrasaron el martes 21 de octubre con seis galardones dorados y uno plateado.

Sin embargo, el deporte en el que los sureños impusieron su dominio total fue la natación, pues allí se colgaron 53 medallas, 30 de ellas de oro. Las piscinas del Complejo Polideportivo de San Tomé fue el escenario de la brillante actuación de la mencionada representación, que se completó con 14 platas y ocho bronces.

Para este miércoles estaban en cartelera desafíos en béisbol masculino y béisbol five (conocido también como "pelotica de goma"), así como en fútbol sala, voleibol de playa y baloncesto 3x3 tanto en masculino como femenino.

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo