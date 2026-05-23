"Delcy Rodríguez se va, eso no está en duda", afirmó Machado ante venezolanos en Panamá

La líder opositora y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, aseguró este sábado que la presidente interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, saldrá del poder y que el gran reto que tiene los venezolanos es "construir los pilares éticos y liberales que harán que Venezuela nunca jamás" caiga bajo el comunismo y la tiranía.

Ante una multitud de venezolanos reunidos en la céntrica avenida Cuba de la capital panameña, Machado pronunció un discurso cargado de emoción y centrado en el mensaje de mantener la unidad y coordinación que, aseguró, dio a las fuerzas opositoras el triunfo en las elecciones del 28 de julio de 2024.

Machado recordó que Panamá resguarda las actas de votación que la oposición venezolana asegura demuestran la victoria presidencial con "más del 70 %" de Edmundo González Urrutia, un triunfo no reconocido por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, controlado por el oficialismo y que proclamó la reelección de Nicolás Maduro - capturado por EE.UU. en enero pasado bajo cargos de narcotráfico - sin mostrar los votos que lo acrediten.

La oposición "ya derrotó la tiranía y lo que falta es desplazarla (...) Delcy Rodríguez", la vicepresidenta de Maduro y quien ha asumido el gobierno de forma interina, "se va, un día antes, un día después, eso no está en duda", afirmó Machado.

"Vamos a concretar la transición a la democracia, vamos a tener elecciones libres en las que todos ustedes podrán votar", sostuvo la líder opositora ante la multitud, que le respondió con la arenga "queremos votar, queremos votar".

Y en este contexto, aseveró Machado, "el gran desafío" que hay por delante "es esa Venezuela que emerge: construir esos pilares republicanos, éticos, liberales que harán que Venezuela nunca jamás vuelva a bajar la cabeza ante la tiranía", aseveró Machado.

"Hoy hay absoluta claridad de que hay un objetivo superior y todas las aspiraciones legítimas están supeditadas a ese objetivo superior que es la liberación de Venezuela y la construcción de una nación (...) Lo que viene es duro", agregó la líder, que llamó a todos sus compatriotas a regresar a su país para revivirlo.

Machado es la "esperanza"

Gradys Parra, una venezolana que tiene tres años viviendo en Panamá, dijo a EFE que Machado representa para ella y sus compatriotas "la esperanza" de recuperar Venezuela y regresar a ella.

"Ella fue la que nos hizo creer otra vez que los venezolanos valemos, que somos luchadores (...) Dios le permite que sea presidenta, estoy con ella" aseveró Parra.

En una conferencia de prensa previa al mitin, Machado aseguró que será candidata presidencial en las elecciones "limpias y libres" que está previsto se desarrollen en Venezuela como parte del plan de tres fases establecido por Estados Unidos tras la captura de Maduro el pasado 3 de enero.

Ante sus compatriotas y también ante la prensa, Machado dijo que pronto regresará a Venezuela, lo que hará coordinando con EE.UU.

"Hay claridad de que mi regreso tiene un propósito: acompañar y fortalecer el plan que ha presentado el secretario de Estado (Marco Rubio) en sus tres etapas y prepararnos para la cuarta fase, esa es la nuestra, de la reconstrucción de nuestro país. Sí, y será pronto. Cada cosa en su momento", declaró a los periodistas.

Ciudad de Panamá / EFE