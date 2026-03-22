Delcy Rodríguez espera que Fuerza Armada siga ejemplo de Bolívar para superar dificultades

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reiteró que hay un nuevo alto mando militar en el país suramericano que deberá superar dificultades como lo hizo Simón Bolívar, reconocido como El Libertador de la nación caribeña.

"Qué no pasó Bolívar, sufrió derrotas militares, sufrió traiciones políticas, vivió crisis personales, pero siempre supo reordenar, reorganizar fuerzas para seguir adelante por el proceso de independencia de Venezuela", dijo en el acto de despedida del buque escuela Simón Bolívar, que zarpó hoy hacia el Caribe en un viaje de instrucción, transmitido por el canal estatal VTV.

Rodríguez dijo que ese mensaje está "hoy más claro que nunca" para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y para todos los comandantes de los distintos componentes de la institución castrense.

Designaciones

El miércoles, la líder chavista informó sobre diez nuevas designaciones en su Gabinete, entre ellas la de Gustavo González López como nuevo ministro de Defensa, cargo que desempeñaba Vladimir Padrino López desde 2014.

González López entró al despacho poco más de dos meses después de haber sido designado por la mandataria encargada como comandante de la Guardia de Honor Presidencial y titular de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), cargos que fueron adjudicados a Henry Navas y Germán Gómez, respectivamente.

En el pasado, González López estuvo dos veces al frente del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), primero entre 2014 y 2018 y luego de 2019 a 2024, ambos por designación del presidente despuesto Nicolás Maduro, hoy detenido en Nueva York junto con su esposa, la diputada Cilia Flores, también capturada el pasado 3 de enero en medio de un ataque estadounidense.

Designación

El jueves, Rodríguez designó a Royman Hernández Briceño como nuevo comandante general de la Aviación Militar y a Jorge Agüero Montes como jefe de la Armada, mientras que Nayade Lockiby Belmonte estará al frente de la Milicia.

Igualmente, destituyó a Domingo Hernández Lárez, sancionado por Estados Unidos, como jefe del Comando Estratégico Operacional de la FANB, cargo que ocupaba desde 2021, y en su lugar puso al mayor general Rafael Prieto Martínez.

Caracas / EFE