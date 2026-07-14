Delcy Rodríguez designó a Johann Álvarez como nuevo encargado de Negocios de Venezuela en EEUU

La presidenta encargda de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este martes la designación de Johann Álvarez Márquez como nuevo encargado de Negocios de Venezuela en los Estados Unidos. El nombramiento fue informado a través de un mensaje publicado en sus canales oficiales.

Rodríguez explicó que Álvarez Márquez tendrá la responsabilidad de representar los intereses venezolanos en territorio estadounidense y de fortalecer el acercamiento bilateral.

"He decidido designar a Johann Álvarez Márquez como nuevo Encargado de Negocios de Venezuela en los Estados Unidos; con la misión de representar los intereses de nuestro país y avanzar en esta nueva etapa de diálogo, cooperación y respeto mutuo", expresó.

La mandataria agregó que el objetivo será impulsar una relación sustentada en el entendimiento entre ambas naciones. "Promoviendo una relación basada en el derecho internacional y el entendimiento entre ambas naciones", señaló en su publicación.

Asimismo, manifestó su confianza en el funcionario para asumir la representación diplomática. "Confío en su profesionalismo y estoy segura de que asumirá esta responsabilidad con un profundo compromiso en la defensa de los intereses del pueblo venezolano", afirmó Rodríguez.

Caracas / Redacción web