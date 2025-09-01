Defensa Pública realizó jornada de atención legal y médica a sector campesino de la Comuna Charallave

La Defensa Pública, Delegación Carúpano, realizó este lunes una jornada de atención al sector campesino del municipio Bermúdez, en el estado Sucre, como parte de las actividades que tiene programadas en su décimo aniversario.

Se trata de una acción que se ejecuta en todo el país, y que en el caso de Bermúdez, reunió los esfuerzos del Instituto Nacional de Tierras (Inti), del Fondo para el Desarrollo Agropecuario del estado Sucre (Fondades), del Instituto Municipal para el Desarrollo Agrícola (Iadamber) y de Fundasalud, en el área de asistencia social y médica.

Entre los trámites que se realizaron estuvieron el otorgamiento de cartas agrarias, inspecciones de terrenos, verificación de linderos, entre otros, con el fin de acreditarlos legalmente.

Comuna

La acción, que se llevó a cabo en el sector Quebrada de Piedra de la parroquia Santa Catalina, también incluyó un operativo médico asistencial para los agricultores y sus familias, con medicina general, pediatría, desparasitación y toma de tensión.

En total, atendieron a unos 100 beneficiarios de las comunidades de Quebrada de Piedra, El Lazo y El Charcal, todas de la Comuna Charallave, al sur del municipio Bermúdez.

Sucre / Corresponsalía Carúpano