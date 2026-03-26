David Concepción recibió una ovación en el Great American Ball Park de Cincinnati (+Video)

El público que asistió este jueves al Great American Ball Park de Cincinnati, Ohio, Estados Unidos, le brindó una ovación a David Concepción, venezolano que defendió la camiseta de Rojos de Cincinnati durante 19 temporadas en la Major League Baseball (MLB).

Concepción, quien conquistó dos títulos de Serie Mundial con los escarlatas en la década de los 70, se presentó como invitado de honor en el escenario norteamericano, donde El Cinci se mediría con Medias Rojas de Boston en el marco de la jornada inaugural de la campaña 2026 del Big Show.

El expelotero venezolano, David Concepción, recibió una ovación en Cincinnati / Video: Mikel Pérez (@mp8sports)

El antiguo shortstop, que se adjudicó cinco Guantes de Oro y un par de Bates de Plata con una escuadra carmesí con la que disputó toda su carrera en el Gran Circo (1970-1988), lució la medalla de campeón que portaron recientemente los jugadores de Venezuela, luego de alzar el trofeo del Clásico Mundial de Béisbol (WBC) 2026.

Encuentro

Un miembro de esa laureada escuadra patria, el antesalista Eugenio Suárez, pertenece a Cincinnati y se topó con Concepción minutos antes de que empezara el choque de fase regular.

Concepción, conocido como El Rey David en la MLB -donde asistíó a nueve Duelos de Estrellas y llegó a ser nombrado Jugador Más Valioso (JMV) de uno de ellos, le entregó el premio Luis Aparicio, tras erigirse como el criollo más sobresaliente en Las Mayores durante la justa 2025, cuando disparó 49 jonrones -récord para nativos- y prestó sus servicios para Cascabeles de Arizona y Marineros de Seattle.

Valencia / Joseph Ñambre