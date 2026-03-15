Danny Ocean consagra su romance con el público argentino en el Lollapalooza 2026

La jornada inaugural del Lollapalooza Argentina 2026 en el Hipódromo de San Isidro tuvo un nombre propio: Danny Ocean. El artista venezolano se consolidó como uno de los grandes protagonistas del día gracias a una mezcla de carisma, sencillez y un repertorio cargado de éxitos. Su presentación reafirmó el vínculo inquebrantable que mantiene con la audiencia local.

Horas antes de subir al escenario, el cantante confesó a Teleshow que su relación con el país no es casual. Este vínculo es el resultado de un romance que suma nueve años de visitas constantes.

"Mis mejores shows han sido aquí"

Ocean no escatimó en elogios para la capital argentina. "La verdad, creo que mis mejores shows siempre han sido aquí", aseguró el intérprete. Su afecto por Buenos Aires es tal que, según sus propias palabras, elegiría esta ciudad como su lugar de residencia permanente si tuviera la oportunidad de establecerse en el sur del continente.

La actuación del venezolano marcó uno de los puntos más altos del festival, donde la conexión emocional con los asistentes validó su estatus como una de las figuras más queridas de la escena pop latina actual.

Estilo, ritmo y una puesta en escena explosiva

La familiaridad de Danny Ocean con el país trasciende los escenarios. El artista exploró destinos que van desde la majestuosidad del Perito Moreno hasta la energía de Córdoba, aunque admite que su corazón pertenece a la capital.

Al caer la tarde, el Alternative Stage se transformó en una fiesta. Danny irrumpió en escena con un vestuario íntegramente negro, sus icónicas gafas oscuras y una bandana. La apertura fue contundente: los primeros acordes de "Imagínate" —su colaboración con Kapo— encendieron a la multitud, que respondió con una ovación ensordecedora.

Bajo una atmósfera de luces azules y verdes, el artista demostró su versatilidad. El repertorio transitó desde la energía de sus nuevos lanzamientos hasta himnos como "Volare", mientras miles de seguidores captaron cada detalle a través de sus teléfonos móviles.

Mirada al futuro: Colaboraciones y deseos musicales

El venezolano también dedicó tiempo al análisis de la escena musical argentina, por la cual siente una profunda admiración. Al recibir consultas sobre futuros proyectos, mencionó nombres clave como María Becerra y Tini Stoessel, y destacó el valor de sus propuestas actuales.

Además, el cantante se permitió una reflexión sobre el éxito ajeno. Al confesar qué tema le habría gustado componer, señaló sin rodeos "Un x100to", la exitosa colaboración entre Grupo Frontera y Bad Bunny. Con una sonrisa, admitió: "Me hubiese encantado cantarla, habría estado muy bien".

Buenos Aires / Redacción web