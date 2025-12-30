Cumplir con la tradición navideña del 31-D será complicado por altos costos de las uvas y champaña

Cada 31 de diciembre no sólo se acostumbra estrenar ropa y calzado, y compartir una cena en familia, sino que además muchos tienen la tradición de brindar con champaña y comer 12 uvas al compás de las campanadas, para despedir el año y recibir el nuevo.

Sin embargo, esta tradición navideña probablemente será esquiva para muchos este miércoles 31-D, debido a los altos costos de la popular fruta y el vino espumoso.

En un recorrido hecho por supermercados, comercios y puestos de venta del Mercado Municipal de Puerto La Cruz se corroboró que el precio del kilo de uvas oscila entre $10 y $20 si se toma como referencia la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV), que para este martes 30 de diciembre era de Bs 298,14.

En uno de los establecimientos visitados se observó que ofrecían opciones más accesibles como bandejas de 18 a 25 unidades, entre 5 y 7,5 dólares, no obstante, si alguien opta por una de éstas y su familia es de tres o cuatro integrantes no podrían comer 12 uvas cada uno.

Es por ello que algunas personas han preferido no seguir esta tradición o simplemente modificarla de manera que se ajuste al bolsillo.

"En mi casa no tenemos la tradición de las uvas desde hace como 10 años aproximadamente, porque ahora son muy caras. Pero si sé de algunos vecinos que tratan de tener dos o tres uvas para cada uno, mientras que otros usan mandarinas para pedir los deseos, porque son más baratas", expresó el obrero Anderson Rojas.

Y precisamente al consultar el precio de esta fruta se constató que el kilo es ofrecido entre 500 y 800 bolívares en el mercado municipal y sus adyacencias.

Esto es el equivalente a $1,67 y 2,68 dólares, respectivamente. Si se hace la comparación con el costo de las uvas, evidentemente más de uno optará por esta fruta para cumplir con la tradición de los 12 deseos.

Las mandarinas se han convertido en opción para pedir deseos

¿Y para brindar?

En el caso del champaña, en los supermercados oscila entre 8,35 y 9,85 dólares, mientras que en licorerías de la ciudad porteña puede costar hasta $10 o su equivalente en bolívares.

Ante este panorama, algunos acuerdan con otros familiares para comprar al menos una botella para brindar entre varios.

"Así hemos hecho en mi casa durante todos estos años, ponemos dos dólares cada uno y resolvemos, mientras que otros no se dan mala vida y brindan así sea con refresco. Lo importante es disfrutar el momento en familia y pedirle a Dios que nos dé salud y prosperidad en el nuevo año", comentó el técnico en refrigeración Julio Malavé.

No todo el mundo tiene la capacidad para brindar con champaña

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez