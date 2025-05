Cumaneses se quejan de los 12,5 bolívares que recibieron de bonificación

El gobierno nacional hizo entrega de una bonificación del Día de las Madres en todo el sector público, cuyo monto fue de 12,5 bolívares.

Este pago único generó malestar en los trabajadores cumaneses, quienes se quejaron alegando que eso no representa “ni un pasaje de transporte público”.

Es decir, se canceló 0,13 centavos de dólar al cambio de la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV) que para ese día cerró en 92,83 bolívares.

Nazareth Gómez, maestra, dijo que con este pago queda demostrado una vez más que el Ejecutivo se sigue burlando de la necesidad de los empleados públicos.

“Con eso no pago ni siquiera mi pasaje en autobús, ni un pan me compro. ¿Es eso lo que nos merecemos las madres que a diario salimos a trabajar?”.

Víctimas

Carmen Pérez, secretaria, dijo que “esto es una burla”, y se preguntó hasta cuándo seguirán siendo víctimas de un patrono que no brinda beneficios reales.

“No solo tenemos un salario decadente sino que los beneficios son peores, qué podemos comprar nosotros con 12 bolívares, pues al cambio no es ni un dólar”.

Para Julio Yegüez, docente, está situación no puede continuar, aclarando que se encuentra dispuesto a unirse a las acciones de calle que promueva el gremio.

“No podemos seguir callados, esperando algo que no pasará solo, si seguimos conformándonos con nada, las cosas no mejorarán. Ya tenemos pruebas de que no les importa el sector público”.

Estás opiniones fueron repetitivas en las personas entrevistadas, quienes catalogaron de “una burla” el pago de 12,5 por concepto de bonificación.

Cumaná / GL – Corresponsalía