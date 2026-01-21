miércoles
Cumaneses celebraron este 21 de enero su devoción a la patrona Santa Inés del Monte

enero 21, 2026
A casa llena se celebró la misa solemne en honor a la patrona de Cumaná / Foto: Cortesía

Los cumaneses, en el estado Sucre, revivieron este miércoles 21 de enero su devoción por la patrona de la ciudad, Santa Inés del Monte, la mística y virgen, cuya imagen colonial sirvió de escudo para salvar a la población de un feroz ataque de los indígenas locales.

La feligresía se congregó en la basílica menor de la diócesis capitalina, nombrada en honor a Santa Inés, para rendir honores a quien es un símbolo permanente de la Primogénita del Continente Americano.

El arzobispo de Cumaná, monseñor Ángel Francisco Caraballo, resaltó en su homilía que la veneración a los santos está dada porque fueron amigos de Dios que vivieron heroicamente su vida cristiana. “Son personas como nosotros que ejercieron su vida con mucho sacrificio y mucha abnegación”.

Resaltó el valor del pueblo venezolano, que ante las dificultades actuales resalta por su nobleza, su lucha y esfuerzo y debe ser contado entre los valientes. “Por eso le pedimos a Santa Inés que nos ayude”.

Modelo

Sobre Santa Inés dijo que cultivó la virtud de la fortaleza y la capacidad de afrontar grandes peligros, para resistir en medio de las pruebas. “Ella cumplió el martirio y dio testimonio de su fe en Jesucristo”.

Ante las pruebas físicas y espirituales actuales, monseñor Caraballo llamó a cultivar esa fortaleza y no rendirse. “Debemos saber que contamos con la ayuda de Dios”.

Sucre / Corresponsalía

 ET 

 ET 

