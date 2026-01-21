Cumaneses celebraron este 21 de enero su devoción a la patrona Santa Inés del Monte

Los cumaneses, en el estado Sucre, revivieron este miércoles 21 de enero su devoción por la patrona de la ciudad, Santa Inés del Monte, la mística y virgen, cuya imagen colonial sirvió de escudo para salvar a la población de un feroz ataque de los indígenas locales.

La feligresía se congregó en la basílica menor de la diócesis capitalina, nombrada en honor a Santa Inés, para rendir honores a quien es un símbolo permanente de la Primogénita del Continente Americano.

El arzobispo de Cumaná, monseñor Ángel Francisco Caraballo, resaltó en su homilía que la veneración a los santos está dada porque fueron amigos de Dios que vivieron heroicamente su vida cristiana. “Son personas como nosotros que ejercieron su vida con mucho sacrificio y mucha abnegación”.

Resaltó el valor del pueblo venezolano, que ante las dificultades actuales resalta por su nobleza, su lucha y esfuerzo y debe ser contado entre los valientes. “Por eso le pedimos a Santa Inés que nos ayude”.

Modelo

Sobre Santa Inés dijo que cultivó la virtud de la fortaleza y la capacidad de afrontar grandes peligros, para resistir en medio de las pruebas. “Ella cumplió el martirio y dio testimonio de su fe en Jesucristo”.

Ante las pruebas físicas y espirituales actuales, monseñor Caraballo llamó a cultivar esa fortaleza y no rendirse. “Debemos saber que contamos con la ayuda de Dios”.

Sucre / Corresponsalía