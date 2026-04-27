Cumaná se movilizó en peregrinación para exigir el fin de las sanciones

Las calles de Cumaná, capital del estado Sucre, fueron escenario de una peregrinación este lunes, en la que cientos de personas se concentraron para exigir el levantamiento de las sanciones y promover la unidad nacional.

La actividad estuvo encabezada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez; junto con la gobernadora del estado Sucre, Jhoanna Carrillo, quienes acompañaron la movilización que incluyó a representantes de distintos sectores sociales.

Unidad nacional como bandera

Durante la jornada, los asistentes manifestaron su respaldo a la soberanía nacional y pidieron el cese de las medidas que, a su juicio, afectan la estabilidad económica y social del país.

En su intervención, Jorge Rodríguez hizo referencia al papel histórico de la región en los procesos independentistas, destacando la importancia de la unión para alcanzar objetivos comunes.

“No hubiera sido posible la independencia si no se hubieran unido todas las provincias, desalojando egos y diferencias”, expresó.

Asimismo, hizo un llamado a dejar atrás las divisiones y avanzar hacia un modelo de país donde prevalezca la convivencia.

“En Venezuela no solamente hay chavistas, hay oposición, hay apolíticos, y todos cabemos”, afirmó.

El dirigente también insistió en que la unión debe ser el principal motor para construir soluciones internas y consolidar un escenario de paz, en el que la diversidad de pensamiento sea vista como una fortaleza.

La actividad se desarrolló en medio de consignas y muestras de respaldo por parte de los participantes, quienes reiteraron su llamado al levantamiento de las sanciones y a la construcción de un país con mayores oportunidades para todos.

Cumaná / Lino Castañeda