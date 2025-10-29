Cumaná albergará dos eventos que la convertirán en el epicentro del triatlón

Para este sábado estará restringido el tránsito vehicular, desde las 6:15 hasta las 11:00 am en la avenida Universidad y la autopista Cumaná-Puerto La Cruz, en un trayecto de 11,5 kilómetros, debido a la realización del VI Triatlón Media Distancia 70.3 Ciudad y la VIII edición del Triatlón Sprint y Olímpico Cumaná.

La información la ofreció Antonio Saint-Aubyn, presidente de la Fundación Más allá de un Reto, que organiza ambos eventos deportivos, y quien amplió que las competencia contarán con la participación de los mejores triatletas del país.

Aval

Saint Aubyn señaló que las citas cuentan con el aval de todos los cuerpos de seguridad del estado y Tránsito Terrestre cerrará la avenida Universidad, desde la entrada del Hotel Venetur y parte de la autopista Cumaná-Puerto La Cruz hasta la entrada a playa Los Bordones, con el objetivo de garantizar la seguridad a los atletas.

Recalcó que la competencia convertirá al estado Sucre, durante el fin de semana, en la capital deportiva turística del país.

Sucre/ Corresponsalía