Culminaron Diplomado en manejo agroecológico del cultivo del cacao en el municipio Libertador

Unos 30 participantes del Diplomado en manejo agroecológico ‎del cultivo cacao recibieron sus certificados de culminación de la actividad académica, que se dictó en Tunapuy, municipio Libertador del estado Sucre, durante tres meses.

La acción fue impartida desde el Ministerio de Agricultura Productiva y Tierras, organismo rector de la política cacaotera nacional.

Álvaro López, director de Organización de la Asociación de Productores de Cacao de Venezuela (Asoprocave), y participante del diplomado, señaló que lograron unir el aprendizaje ancestral, popular, cultural con lo técnico científico, “que nos llevó a encontrar respuestas a muchas interrogantes e inquietudes sobre el cultivo del fruto”.

Manejo

López resaltó que hoy está más que convencido que la transición de la agricultura sintética, a base de agrotóxicos que cada día destruyen suelos y ecosistemas, a una agricultura regenerativa, orgánica y agroecológica no es una opción, sino la única opción para salvar la salud y vida de la Tierra.

En el curso académico participaron productores de cacao, técnicos y en general, personas con vinculación con el cultivo del Teobroma en la zona de Paria.

Sucre / Corresponsalía Carúpano