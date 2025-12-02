Cuba tachó de “inaceptable” la "agresión militar que prepara EE.UU. contra Venezuela"

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, tachó este martes de “inaceptable” la “agresión militar que prepara EE.UU. contra Venezuela”, en medio de las tensiones entre Washington y Caracas.

“Inaceptable la injerencia, las amenazas y la agresión militar que prepara EE.UU. contra Venezuela para derrocar a su legítimo Gobierno”, señaló Díaz-Canel en sus redes sociales.

El gobernante cubano afirmó que “la política de las cañoneras y la desprestigiada Doctrina Monroe son parte del pasado neocolonial”. “América Latina y el Caribe es zona de paz”, agregó en su mensaje.

Estados Unidos mantiene desde septiembre un despliegue naval y aéreo en aguas del mar Caribe, cercanas a Venezuela, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

También ha vinculado a Nicolás Maduro con el Cartel de los Soles, un grupo presuntamente ligado al tráfico de drogas.

La Habana / EFE