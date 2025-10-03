Cuba tacha la declaración de EEUU de "pretexto" para una "acción militar" contra Venezuela

El Gobierno de Cuba tachó este viernes de "pretexto" para una agresión militar contra Venezuela la declaración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que su país está involucrado en un “conflicto armado no internacional” contra los cárteles del narcotráfico.

"Esta insólita notificación, que intenta legitimar y justificar acciones militares de mayor envergadura, pudiera constituir el pretexto para ejecutar una acción militar contra Venezuela", denunció en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (Minrex).

Una operación así, prosiguió la Cancillería estaría "en violación de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional".

El Minrex advirtió asimismo de que una agresión militar "directa" contra Venezuela "desencadenaría un conflicto armado" de "incalculables consecuencias para la paz, la seguridad y la estabilidad de Nuestra América" e instó a Washington a detenerla.

"Reiteramos el firme e inquebrantable apoyo de Cuba al Gobierno bolivariano y chavista de Venezuela y a la Unidad Popular y Militar del pueblo venezolano", agregó el comunicado.

La Cancillería cubana, que ya ha denunciado en las últimas semanas el despliegue de medios militares aéreos y marítimos de Estados Unidos en el sur del mar Caribe, consideró que éste es otro paso más de Washington en la misma dirección.

La Habana / EFE