Cuadrillas de la alcaldía ejecutaron jornada de limpieza en el sector Los Molinos de Carúpano (+Fotos)

septiembre 17, 2025
Las labores de limpieza se ejecutaron en Los Molinos / Foto: Corresponsalía

Cuadrillas ambientales de la Alcaldía de Bermúdez y del Instituto Autónomo Municipal para los Servicios Públicos (Iampserp) y con el apoyo del poder popular, realizaron una jornada de saneamiento en el sector Los Molinos, al sur de Carúpano, estado Sucre.

La acción forma parte del plan de limpieza y embellecimiento de espacios, que se ejecuta, a través de jornadas, en distintas zonas de la ciudad.

En esta ocasión, los trabajos se concentraron en la comunidad Los Molinos, parroquia Santa Catalina, donde se desarrollaron labores de retiro de maleza, rastrillado, barrido y recolección de desechos vegetales, beneficiando directamente a más de 65 familias.

Sucre / Corresponsalía Carúpano

