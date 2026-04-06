Crisis hídrica en Cumaná afectó la afluencia de temporadistas en Semana Santa

La crisis hídrica que atraviesa Cumaná, capital del estado Sucre, incidió en el balance turístico de la Semana Santa 2026, de acuerdo con reportes de prestadores de servicios y coberturas de medios locales difundidas durante los días del asueto.

En algunos balnearios de la zona se registró movimiento de visitantes, pero en otros puntos de la ciudad los operadores hablaron de una menor presencia de temporadistas en comparación con años anteriores.

Turismo con apoyo oficial

Las autoridades municipales activaron un despliegue especial para la temporada con 25 playas acondicionadas, siete puntos de información turística y acciones de limpieza, seguridad y prevención en espacios como playa San Luis, Los Bordones y el Parque Nacional Mochima.

Además, anunciaron que el suministro de agua para prestadores de servicios, hoteles, posadas y centros recreativos sería priorizado como parte del plan de contingencia.

Pese a esas medidas, en los primeros días de la Semana Mayor algunos prestadores de servicio reportaron una baja afluencia de turistas en playas de La Primogénita, mientras que otros espacios sí mostraron movimiento, como Los Bordones, donde se informó una alta presencia de visitantes provenientes de estados como Bolívar y Monagas.

Entre la emergencia hídrica y el deseo de recibir visitantes

La gobernación del estado Sucre mantuvo un plan de contingencia para garantizar agua potable durante estos días de asueto, en los municipios afectados por la emergencia hídrica. Esa medida buscó dar respaldo al turismo local en medio de una crisis que había golpeado a Cumaná y otras zonas de la entidad desde semanas antes.

En ese contexto, la temporada dejó una imagen desigual: por un lado, espacios turísticos con actividad y visitantes; por el otro, prestadores que sintieron el impacto de la crisis hídrica en la llegada de temporadistas.

La combinación de agua limitada, servicios ajustados y la incertidumbre por la emergencia terminó influyendo en la dinámica que ya se tenía acostumbrada a vivir durante Semana Santa en Cumaná.

Cumaná / Lino Castañeda