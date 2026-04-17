Convocan a ciclistas y a runners para el Segundo Reto Villa Azucena de ascenso a la montaña

Para este 17 de mayo está pautada la realización del Segundo Reto Villa Azucena, “la casita de la montaña”, que se realiza en el municipio Andrés Mata del estado Sucre, con una convocatoria a ciclistas y corredores, que por segundo año consecutivo tendrán la oportunidad de realizar el ascenso hacia uno de los miradores y senderos elevados de la zona de Paria, en el estado Sucre.

La convocatoria la hizo el vocero del club deportivo Cerbatana, Jacinto Romero, quien invitó a estos atletas a atreverse una vez más a realizar el ascenso de 14 kilómetros para quienes suban en bicicleta y 4,5 para quienes se aventuren a la caminata.

Romero mencionó que las dos disciplinas tienen la seguridad garantizada y ya están abiertas las inscripciones, en el hotel Eurocaribe y en Villa Azucena. También estará asegurada la hidratación en varios puntos, así como medallas de participación y premiación en metálico.

Expectativa

El alcalde de Andrés Mata, Iliath Veloz, señaló que hay respaldo del ente para el evento, que constituye una actividad ecoturística importante en el municipio

La organización reúne al Club Cerbatana, la alcaldía y al equipo de Villa Azucena, en un evento con el cual esperan superar las expectativas.

Sucre / Yumelys Díaz