Control Sanitario realiza inspecciones rutinarias en el mercado de Carúpano

Unos dos mil comerciantes que hacen vida en el principal centro de consumo de Carúpano, en el estado Sucre, han sido inspeccionados por el Departamento de Control Sanitario, adscrito al Servicio Autónomo de Mercados de Bermúdez (Seramer).

Yoli Bello, coordinadora de la dependencia, señaló que a lo largo del año vienen realizando inspecciones rutinarias, para garantizar la inocuidad de los alimentos que se expenden en el mercado.

Bello explicó que el trabajo busca generar conciencia entre los adjudicatarios, los trabajadores y quienes hacen vida en el mercado.

Desde el control sanitario se exigen los documentos vigentes en materia de salud, tal es el caso de los certificados de salud vigentes, así como los certificados de cursos de manipulación de alimentos, vestimenta idónea, limpieza de los puestos, entre otros.

Conciencia

Agregó que ha hecho una ardua tarea de orientación, sobre todo en lo que tiene que ver con la limpieza y el Departamento de Control Sanitario se encarga de la higiene de alimentos y bioseguridad; epidemiología y control sanitario y área de formación.

“Estamos abarcando el mercado completo desde esas tres áreas, para garantizar la inocuida d del alimento, que estén en buenas condiciones”. Al respecto, dijo que están haciendo registros de producción, para el origen de los alimentos.

Explicó que la labor también ha sido de organización y los adjudicatarios han ido progresivamente ganando en conciencia y han sido receptivos con las labores.

Resaltó trabajos como las fumigaciones en el área de la carne, que buscan complementar la labor de concienciación y ganar en saneamiento.

Sucre / Corresponsalía Carúpano