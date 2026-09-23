Albares, sobre el encuentro entre Sánchez y Delcy Rodríguez: fue un saludo "sin más"

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, explicó este miércoles que el encuentro entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas fue un saludo "sin más".

Así lo aseguró en una entrevista radiofónica en la cadena SER, al ser preguntado por lo que le dijo Delcy Rodríguez a Sánchez tras acercarse a él en Nueva York.

El ministro relató que fue un "poco sorpresivo" porque no estaba previsto que Rodríguez se acercara en ese momento a saludar y porque se produjo mientras el presidente de la asamblea general estaba haciendo su discurso.

El responsable de la diplomacia española señaló que apenas pudo escuchar la conversación porque se estaban produciendo intervenciones en ese momento, pero afirmó que se trató simplemente de un saludo de la presidenta encargada de Venezuela al presidente del Gobierno de España "sin más".

Por otra parte, Albares negó que la ausencia de Pedro Sánchez en la recepción ofrecida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tenga una lectura política y la atribuyó a "una cuestión de agenda".

"Una decisión política en absoluto, es una cuestión puramente de agenda", afirmó el ministro, quien consideró "ridículas" algunas de las interpretaciones que se han hecho al respecto.

Asimismo, recordó que el presidente ha acudido a esta recepción en otras ocasiones, aunque esta vez no lo hiciera.

Madrid / EFE