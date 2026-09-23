Tres "presos políticos" fueron absueltos y recuperaron su libertad tras más de dos años de proceso

Nudre Javier Chourio Nava, Renny Regino González García y Manuel Alejandro Bohórquez Colina fueron absueltos este martes 22 de septiembre durante la audiencia de conclusión de juicio, informó el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP). Familiares confirmaron la libertad plena de los tres.

De acuerdo con el comité, Renny González y Nudre Chourio fueron detenidos en el estado Zulia en agosto de 2024, en el contexto poselectoral, y posteriormente acusados de terrorismo tras ser vinculados a un grupo de WhatsApp. Los tres fueron procesados en una misma causa.

González y Chourio permanecieron recluidos inicialmente en Tocorón y luego fueron trasladados a Yare II, donde permanecieron privados de libertad durante más de dos años. Tras la presentación de las pruebas y la celebración de la audiencia de conclusión del juicio, ambos fueron absueltos y recuperaron su libertad.

Manuel Alejandro Bohórquez, quien es sobreviviente de cáncer, había sido excarcelado previamente bajo régimen de presentación. Su proceso estaba vinculado a la misma causa de González y Chourio.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos compartió fotografías de González y Chourio junto a Bohórquez tras la excarcelación y señaló que los tres pudieron reencontrarse con sus familiares luego de la conclusión del proceso.

Caracas / Redacción web