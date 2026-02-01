Consumidores de Cumaná se quejan de la especulación mientras vendedores reportan bajas en los precios

En un recorrido por el mercado de Cumaná, en el estado Sucre, sus usuarios, manifestaron que siguen las alzas indiscriminadas a los productos de primera necesidad.

Andrés Velásquez, comprador habitual del centro de consumo, señaló que no han bajado los precios. “Los precios de los productos de primera necesidad no han bajado”.

Dijo que en su caso acude dos y tres veces a la instalación y asegura que no se está cumpliendo con la labor de supervisión, ni la fiscalización de precios. “Pedimos el apoyo de las comunas y los consejos comunales, para que hagan una inspección popular”.

Luisa Cañas, otra compradora, calificó los precios como excesivos, al tiempo que señaló que aspiran que haya un control.”La mayoría no ganamos un sueldo digno para comprar la comida que consumimos diariamente”.

Dijo que muchos cabezas de familia se preguntan qué hacer. “Se nos hace difícil comprar porque no contamos con los recursos necesarios para llevar los alimentos a las casas”.

Justificación

Del lado de los expendedores, señalaron que sí se han producido ajustes a la baja, en productos como la carne de res, el pollo, el cerdo, entre otros.

Sixfrido Ramos, presidente de la Asociación de Expendedores del centro de consumo, puso como ejemplo el precio del pollo, que pasó de costar 4,45 dólares al mayor, ahora lo compran a 3,10, con una baja significativa.

Con respecto a la carne de res, explicó que se compraba en cinco mil bolívares, y ahora va por 3.700. “La tendencia es a bajar no solo el pollo y la carne que son representativos, si no que todos los productos tienden a una bajada”.

Al respecto, dijo que esa tendencia traerá beneficios a los consumidores, pero también a los expendedores.

Yudith Monteverde, encargada de una carnicería, señaló que, en efecto, a principios de mes el producto estaba caro, pero ya bajó. “Los precios han bajado”. La disminución es verificable sobre todo en el sector de los productos cárnicos.

Sucre / Corresponsalía