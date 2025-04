Confirman la muerte del merenguero Rubby Pérez (+Video)

Autoridades policiales confirmaron este martes la muerte del merenguero dominicano Rubby Pérez durante la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set de Santo Domingo, República Dominicana, donde ofrecía un concierto multitudinario que se vio abruptamente interrumpido cuando el techo colapsó.

Pérez, cantante que integró la Orquesta de Wilfrido Vargas en la década de los 80, dejó de existir luego de ser aplastado por los escombros. Listín Diario y la agencia de noticias EFE afirmaron que en el hecho perecieron 58 personas y otras 170 resultaron heridas.

Previamente, algunos medios digitales de República Dominicana reportaron que el artista había sido rescatado, pero el hermano de la víctima, Micaías Pérez, negó la versión.

"Al momento todavía él no se había sido sacado de los escombros, no se ha trasladado a ningún hospital. Por el tiempo que ocurrió el evento, que ya pasan 14 horas, solamente confiamos que la gracia de Dios realmente haga un milagro, pero Rubby todavía está en los escombros, todavía no hemos podido rescatarlo", dijo antes de conocer que su familiar había dejado de existir.

Una leyenda

Pérez, nacido el 8 de marzo de 1956 en Bajos de Haina, siempre soñó con ser un cantautor reconocido y cumplió su meta al formar parte de agrupaciones como Los Pitágoras del Ritmo, Los Hijos del Rey y la ya mencionada Orquesta de Wilfrido Vargas. Con esta última banda se hizo famoso gracias a la interpretación del megahit "Volveré", una pieza infaltable en fiestas latinoamericanas.

Antes de dedicarse al mundo de los acordes, Rubby Pérez trató de ser beisbolista profesional, pero su sueño se vio truncado cuando un accidente automovilístico causó daños en su pierna izquierda. Su trágico deceso generó la consternación de sus familiares y seguidores que lloraron mientras se abrazaban para asimilar la noticia.

Valencia / Joseph Ñambre