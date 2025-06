Conductores de Cumaná denuncian que las calles del centro están deterioradas

Choferes denunciaron el mal estado en el que se encuentran las vías del centro de Cumaná. Alegaron que hay huecos “inmensos” y desniveles en todas las cuadras de la avenida Bermúdez y Mariño, al igual que en las transversales.

“Intentas esquivar uno y caes en otro peor. Ahora que estamos en temporada de lluvia se llenan de agua lo que es un riesgo porque no se ve la profundidad”, dijo Gustavo Núñez, chofer de autobuses.

Refirió que las veces que han arreglado, no duran ni un mes buenas porque no hacen un trabajo de calidad.

El conductor Jairo González dijo que las alcantarillas de las calles laterales también están en mal estado. “Muchas están sin tapas ni rejas, el que cae allí, allí se queda”.

Hizo referencia que los sueldos no equivalen a lo que se necesita para reparar el carro con tanta frecuencia. “El tren delantero sufre con tantos huecos que hay en Cumaná”.

Pedro Oropeza, taxista, dijo que adicional a la mala vialidad, el tema de los semáforos también es preocupante, porque no todos funcionan. “Como hay muchos que han estado malos por años, no los respetan. No hay conciencia de frenar cuando los arreglan”.

Agregó que es necesario que haya una inversión “real” en vialidad, por lo que le piden a la nueva gobernadora se aboque a esta situación.

Cumaná / Corresponsalía - GL