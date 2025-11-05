Conductores anhelan que reparen semáforo de la Av. 5 de julio de Puerto La Cruz

La anarquía reina en el cruce de la avenida 5 de julio y la calle Sucre de Puerto La Cruz, debido a que el semáforo no funciona.

Cada conductor avanza por la zona cuando cree conveniente, mientras que los peatones, en repetidas ocasiones, miran ambos lados al momento de cruzar, ya que el riesgo de ser atropellados es alto.

De acuerdo con lo reportado por transportistas que suelen usar la arteria vial, el desorden se agrava en las llamadas horas picos (primera hora de la mañana y después de las 5:00 pm).

"En todo el año el semáforo ha estado dañado. Aquí ha habido choques y no colocan fiscales constantes, sólo vienen un rato, se toman unas fotos y se van. Esto no debería estar así, estamos en el Casco Central de Puerto La Cruz. Queremos que todo funcione normal", expresó el mototaxista César Barrera.

El transportista Francisco Guerra, quien labora en la línea de Guanire, manifestó que cada vez que transita por ese cruce se encomienda a Dios.

"Siempre se forma una tranca allí y se han visto choques leves. Eso tienen que arreglarlo para tranquilidad de todos", añadió.

Otro de los choferes de la organización, quien prefirió no identificarse, aseguró que durante años han padecido la situación y que la alcaldía tiene conocimiento sobre eso, pero no han dado una solución.

"Dicen que van a reparar y aún estamos esperando. A nosotros también nos afecta el semáforo de la Plaza de Las Banderas, el cual sólo tiene la luz amarilla desde hace dos semanas. Casi choco allí hace ratico", acotó.

Calle ocupada

Por otro lado, transportistas consultados exhortaron a las autoridades locales a qué no permita el "exceso" de vehículos estacionados en los bordes de la calle Sucre.

"Cubren casi 50% de la calle. Allí los turcos paran sus carros, ponen gandolas todo el día, y es difícil transitar por la calle completa. Esa es una vía muy transitada, no deberían permitir que se estacionen permanentemente", señalaron.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez