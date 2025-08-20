Concejales de Lechería se reunieron con representantes de la junta directiva de APMO

Concejales de Lechería se reunieron este miércoles con representantes de la junta directiva de la Asociación de Propietarios del Complejo Turístico El Morro (APMO) para escuchar sus inquietudes y propuestas, en pro del bienestar de la población.

A través de un boletín de prensa se conoció que los vecinos sugirieron la realización de una reunión ampliada con todos los directivos, con el fin de fomentar una participación activa de los vecinos en los procesos de toma de decisiones para el bien común.

También solicitaron el respaldo del Concejo Municipal para garantizar un proceso electoral transparente, que permita renovar legítimamente las autoridades vecinales.

“Nosotros venimos a pedirle a ustedes apoyo para que organicen una sociedad que está establecida dentro del Complejo Turístico el Morro para que APMO, que es la asociación que nos agrupa a todos, realmente sea conformada por personas de trayectoria, rectas y correctas", expresó durante el encuentro Miguel Alcararás, Vicepresidente de la junta directiva.

Por su parte, Ivette Zamora, presidente de APMO, manifestó que necesitan personas con proyectos, visión e inversiones nuevas.

"Vamos a aprovechar esta situación para mejorar la comunidad y trabajar juntos con todos estos condominios que quieren participar con nuevos ideales", mencionó Zamora.

El vicepresidente del Concejo Municipal, Enrique Barrios, dijo que desde este ente siempre están dispuestos a escuchar y a trabajar de la mano con cada sector, buscando las mejores soluciones con responsabilidad y compromiso.

Lechería / Elisa Gómez