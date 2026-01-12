Con un doblete impulsor de Jesús Sucre, Caribes acabó con el invicto de Cardenales (+Video)

Doble de Jesús Sucre a la derecha en el cierre del undécimo inning, remolcó desde la inicial al corredor emergente Leonel Valera, con la anotación que dejó al Cardenales de Lara, tendido 5-4 en el terreno del Estadio Alfonso “Chico” Carrasquel de Puerto La Cruz, informó Jose Luis López, integrante del departamento de prensa de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Con este resultado, Caribes de Anzoátegui despojó del invicto a los pájaros rojos, quienes llegaron al compromiso con marca de 4-0. Ahora, La Tribu mejora su registro a 3-2, iguala el segundo lugar de la instancia con Águilas del Zulia y se coloca a solamente un juego de la punta, aún ostentada por Cardenales.

Jesús Sucre fue el héroe de Caribes en el encuentro dominical / Video: IVC

Listher Sosa (1-1), cerrador dominicano al servicio del club larense, salió a lanzar su tercer inning de la noche. Luego de un out, Romer Cuadrado conectó sencillo al centro. De inmediato, fue retirado en favor del corredor emergente Leonel Valera, quien movió sus raudas piernas tan pronto Jesús Sucre destapó el doble a la derecha para decidir el encuentro.

Sosa fue el sexto lanzador en la loma cardenal, desfile que vio a Norwith Gudiño con su primer salvamento desperdiciado. Entre todos soportaron ataque de once imparables, igual cantidad de los golpeados por los bates larenses ante diez brazos aborígenes.

Pítchers con decisión

En ese bando la victoria fue para el zurdo Rafael Marcano (1-0). Sus compañeros Harold Chirino (4°) y Francis Peguero (1°) lograron sendos holds, así como Yorvin Pantoja y Edwar Colina sufrieron sus primeros salvamentos desperdiciados.

Este cotejo se disputó con una impecable defensa por ambos bandos, pese a su extensa duración.

Puerto La Cruz / Redacción Web