¡Con Razón! es la nueva campaña de Industrias Iberia que conecta a los consumidores de siempre y las nuevas generaciones

“IBERIA… ¡Con Razón!”, que inició en noviembre de este año, tiene como objetivo “reconectar con los consumidores de siempre y, al mismo tiempo, conversar con las nuevas generaciones, mostrando la calidad, variedad y versatilidad que distinguen a los productos de la marca. Porque es precisamente esa calidad la que hace posible momentos únicos en la cocina”.

Así lo señaló Alberto García-Ramos, Gerente General de Industrias Iberia, al dar a conocer en una nota de prensa esta iniciativa que comprende básicamente una propuesta integral surgida luego de un profundo análisis del consumidor venezolano y de su relación con la marca dentro de la cocina cotidiana y profesional.

Asimismo explicó que la campaña, desarrollada en conjunto con la reconocida agencia de publicidad Soho Coimbra, es el resultado de un exhaustivo estudio sobre cómo los productos Iberia se han convertido en aliados esenciales en la preparación de alimentos, sin importar el nivel de experiencia culinaria: desde quienes comienzan a explorar la cocina hasta los chefs más reconocidos.

De allí que el objetivo fundamental sea reforzar el posicionamiento de la marca, acompañado de un refrescamiento visual y conceptual que busca proyectar a Iberia hacia nuevos espacios y audiencias.

Enfoque

Con un enfoque de 360°, la campaña tendrá presencia en televisión, cable, radio, publicidad exterior, incluyendo vallas y paradas de autobuses, y en diversas plataformas de redes sociales, garantizando un alcance amplio y consistente en todo el país.

“Adicional al proceso de posicionamiento de la marca, también buscamos reimpulsar nuestra salsa de tomate Ketchup Iberia. Aunque ya está presente en los anaqueles, queremos poner en relieve la calidad y el sabor que la distinguen, consolidándola como una de las mejores de su categoría”, apuntó García-Ramos.

Vale destacar que la empresa continúa acompañando cada experiencia culinaria con su lema: “Con Iberia tu comida gana en sabor”, una promesa que se mantiene vigente y que hoy se potencia a través de este nuevo concepto comunicacional.

Mercado

Es importante señalar también que en los últimos cinco años ha crecido la participación de mercado de Iberia gracias a sus líneas tradicionales de condimentos y especias, salsas para condimentar, caldos, bases, sopas y cremas deshidratadas, adobos, aderezos, infusiones y productos de repostería, elaborados con estrictos controles de calidad.

Además ha innovado e incursionado en nuevas categorías de productos como la salsa de tomate ketchup y salsa para pastas, mostaza y aceite, entre otros lanzamientos que han logrado ubicarse entre los preferidos de los consumidores. García-Ramos indicó que todo esto ha sido posible gracias a sus más de 260 colaboradores, quienes asumen con responsabilidad el compromiso de hacer las cosas cada día mejor.

Caracas / Redacción Web