Con nueve escuelas de béisbol en competencia arrancó Torneo Criollitos en Carúpano

Nueve escuelas de béisbol menor inauguraron el Campeonato de Béisbol Criollitos, Liga César Mata Maneiro de Carúpano, en el estado Sucre, ante unas abarrotadas y entusiastas tribunas del estadio José Francisco Bermúdez.

La justa se juega en honor póstumo a Alberto González, quien fuera presidente de la Liga carupanera.

Casi mil peloteritos desfilaron desde el parque Karupana hasta el estadio JFB, en compañía de directivos del Directorio Regional, Liga Carúpano, representantes del Instituto Municipal de Deportes de Bermúdez (Iamderber) e invitados especiales.

En el acto se hizo entrega de reconocimientos y premios a los equipos campeones de la Copa de Oro 2025, así como monarcas y subcampeones del torneo 24-25, cuyo padrino fue Gustavo Rivas.

Finalmente, se cantó el play ball con el juego preparatorio segundo nivel entre Amiguitos de Canchunchú y EBM Futuras Estrellas, con triunfo para los primeros mencionados, 9-0.

Sucre / Cortesía