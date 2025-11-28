Con los tres hermanos Limardo, Venezuela gana el oro en la espada por equipos

Venezuela, con los hermanos Rubén, Francisco y Jesús Limardo, se proclamó campeón de esgrima en los Juegos Bolivarianos dentro de la modalidad de espada por equipos, donde los venezolanos se llevaron el oro al vencer en la final por 38-34 a Colombia, que se quedó con la medalla de plata.

Además de los hermanos Limardo, el equipo venezolano lo completó Gabriel Lugo, mientras que en el equipo colombiano estuvo John Rodríguez, quien había ganado el oro en la prueba de espada individual, al ganar la final a Francisco Limardo.

Jesús Limardo decidió la final, al hacer 18 puntos para Venezuela, casi la mitad del total del equipo en la serie ante Colombia, mientras que el neogranadino Rodríguez fue el más determinante para su equipo, con 19 puntos.

Chile subió al podio

La medalla de bronce se la adjudicó Chile al vencer a Panamá por 45-39.

Los Juegos Bolivarianos de 2025 se celebrarán hasta el 7 de diciembre en Ayacucho y Lima con la participación de más de 4.000 deportistas de 17 países, para quienes es la primera gran cita polideportiva del ciclo olímpico con miras a Los Ángeles 2028.

Lima / EFE