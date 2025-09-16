Con lleno de público inició la exposición “Paria sabe a chocolate” en Carúpano (+Fotos)

Con un éxito de público, arrancó este martes en el centro comercial Cristal de Carúpano, estado Sucre, el evento “Paria sabe a chocolate”, que congrega a productores cacaoteros, emprendedores y empresas, que se dedican al procesamiento del grano en la zona este de la entidad.

Francisco Ordaz, uno de los organizadores, y director de Productos Don Vicente, invitó a locales y visitantes a acercarse a la muestra que se extenderá al miércoles 17, con degustaciones, expo venta, ponencias sobre el fruto y en general, todo lo relacionado con la producción y procesamiento del cacao.

La idea, dijo, es resaltar a Paria como una zona productora, pero también donde se procesa y se produce chocolate.

Indicó que en la muestra están presentes cinco municipios del estado Sucre: Bermúdez, Arismendi, Cajigal, Libertador y Benítez, con 18 emprendedores y dos empresas establecidas.

Unión perfecta

“Se dio una unión perfecta entre empresas, pequeños comerciantes y emprendedores. El mensaje es que crean en Paria y resalten las bondades y tradiciones de nuestro cacao, de nuestro chocolate. Y la invitación es que podemos trabajar juntos de la mano, siempre y cuando las iniciativas como la nuestra, que nacieron pequeñas, reciban apoyo”.

Ordaz explicó que uno de los objetivos que persigue el grupo de “Paria sabe a chocolate” es acercar al productor primario con el transformador, con el chocolatero y fomentar la cadena de producción del rubro.

La idea, dijo, es eliminar intermediarios para abaratar costos de producción, por lo que se trata de un encuentro que reúne a toda la cadena de valor del cacao.

Por su parte, la maestra chocolatera y dueña de Bombones Mandala, Alexandra Alcázar, dijo que buscan el reconocimiento del cacao local como uno de los mejores del mundo. “Esa es la idea que tenemos como equipo, poder transformar esta semilla y poder dar un valor mayor a nuestros productos”.

El mejor

Carmen Julia Alcalá, vecina de Güiria de la Playa, parte del público presente en la exposición, dijo que acudió al evento para comprar los chocolates locales y ver toda la muestra. “El cacao es delicioso, vengan y aprovechen todas estos productos”.

Carlos Sánchez, de El Lirio, señaló que se trata de una exposición muy variada, en la cual se puede apreciar el trabajo que hacen los emprendedores de Paria. “Además, se ve la mezcla de costumbres y tradiciones, el cacao como oro marrón de esta zona”.

Resaltó que hay muchas marcas y nuevos emprendedores que han comenzado a procesar el cacao y otros productos como el maní.

Sucre / Corresponsalía Carúpano