Con Kenan Yildiz como figura, Juventus FC examina al nuevo Manchester City

El turco Kenan Yildiz, una de las grandes revelaciones del Mundial de Clubes y perla del Juventus FC de Turín, pondrá a prueba este jueves al reforzado Manchester City de Pep Guardiola para dirimir el campeón del grupo rumbo a los octavos de final del novedoso torneo en el que ambos están ya clasificados.

Lanzados tras golear al Al-Ain emiratí y superar al Wydad marroquí, 'Juve' y City encaran el duelo con la tranquilidad de no tener demasiado que perder, pero con la ambición de quien quiere mantener el pleno para pasar como invicto a la primera ronda de eliminación directa en la que se encontrarán a Real Madrid, Salzburgo o Al-Hilal.

La 'Juve' parte con una ligera ventaja, pues le vale cualquier empate para asegurarse el liderato del grupo. También llega con refuerzo positivo el combinado 'bianconero', ganador en el último enfrentamiento entre ambos con un 2-0 en la fase liguilla de la 'Champions', en diciembre de 2024. En realidad solo ha perdido una vez ante el City, en 1976, pero hasta 2024 nunca se había enfrentado a una gran versión del combinado mancuniano.

Han cambiado muchas cosas desde esa última vez. El croata Igor Turdor sustituyó a Thiago Motta en el banquillo y consiguió clasificar a la 'Juve' a la próxima Liga de Campeones cuando parecía torcerse su temporada. y Kenan Yildiz es ahora el nuevo líder de la ofensiva juventina, autor de tres goles en estos dos primeros partidos.

Hombre de moda

El turco es el hombre de moda en Turín, el nuevo '10'. Encara, desborda, parte desde fuera pero aparece dentro. Un jugador liberado que quiere ser protagonista. Dos goles al Wydad y uno al Al-Ain. Y Ante el City llega su gran prueba.

La única duda de Tudor para el once reside en el luso Francisco Conceicao, que acusó molestias en las últimas horas. En su lugar, asoman el italiano Manuel Locatelli o el neerlandés Teon Koopmeiners.

Mientras Pep Guardiola jugaba al fútbol en la playa, seguro que ya estaba pensando en los cambios que haría para este partido, en el que necesita ganar a los italianos para pasar como primeros de grupo y evitar otro cruce, el enésimo en los últimos años, contra el Real Madrid.

Cambios absolutos

Guardiola ya cambió medio equipo de la victoria contra el Wydad al 6-0 contra el Al Ain, pero es más que posible que meta a sus mejores jugadores para el que es, sin ninguna duda, el partido más atractivo del grupo y quizás de la fase.

Futbolistas como Erling Haaland, Bernardo Silva, Rayan Cherki, Tijjani Reijnders y Omar Marmoush se esperan titulares en un once ofensivo del City, que, sin embargo, no podrá contar con Claudio Echeverri después de que este se lesionara el tobillo, se le viera con muletas después del partido y no pudiera realizar el último entrenamiento.

El duelo promete ser atractivo porque tanto Manchester City como Juventus son pesos completos de Europa, razón por la que se espera que el tope sea presenciado por una gran cantidad de aficionados.

Alineaciones probables: