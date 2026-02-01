Con alianza entre Fundación Prosperi y productores de café aspiran incrementar la producción en la zona

Dentro de su plan operativo para el año 2026, la Fundación Prosperi impulsará la producción de café en el área de Campeare y sus alrededores, municipio Andrés Mata del estado Sucre, de acuerdo a la información dada a conocer por el director ejecutivo del ente, Jorge Thielen.

La acción se concretará a través de un censo y una alianza con unos 52 productores de la zona y la aplicación de un programa de donación de semillas de la variedad Monte Claro, así como la asistencia técnica para incentivar buenas prácticas que permitan incrementar la producción.

Jeron Moisés Guerra, productor de café de Campeare y experto técnico con una maestría en Educación Ambiental, señaló que se trata de una semilla certificada genéticamente, y que ya hay unas 20 mil semillas en germinadores que se usarán para la siembra.

La variedad, que se usa en centro occidente, entró a Sucre hace unos tres años y se comenzó a sembrar en el sector Buena Vista.

Dijo que se trata de una planta con una buena capacidad de producción y que este año se recogieron las primeras cosechas con Monteclaro.

La intención del plan, especificó, es lograr la siembra de unas 40 mil plantas de la variedad, que permitirá incrementar los niveles de producción de café en la región, con una semilla avalada genéticamente y resistente a la Roya.

Adicionalmente, sumó la aplicación del programa “Regreso al agua”, a través del cual se sembrarán variedades de árboles de sombra y madereros.

Técnicas

Yurimel Guerra, ingeniera experta en café, dijo que la aspiración es que el plan de siembra de la variedad Monte Claro permita el combate a enfermedades como la Roya, que disminuyó la producción en muchas plantaciones.

La intención es ampliar el número de productores a unos 150, de acuerdo a los trabajan en Campeare y sus alrededores.

Señaló que la planta Monte Claro es bastante precoz y se comienza a cosechar a partir de los ocho meses y se recogen de cuatro a seis kilos de café por ejemplar.

Explicó que ya se comenzó con el proceso, con la construcción de germinadores y de allí pasarán a los viveros, donde aspiran producir unas 60 mil plantas de café Monteclaro.

Sucre / Corresponsalía Carúpano