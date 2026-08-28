Comunidad de San Francisco en El Tigre suma 48 horas sin electricidad por guayas caídas

Familias del sector San Francisco de Asís, específicamente en la calle Nicaragua de El Tigre, estado Anzoátegui, cumplen más de 48 horas sin servicio eléctrico tras la caída de dos guayas de alta tensión, provocada por el intenso aguacero y los fuertes vientos registrados el pasado martes 25 de agosto.

​Barzobia Bastidas, vecina de la comunidad, denunció que al menos siete viviendas se encuentran totalmente a oscuras. Según relató, durante la tormenta el tendido eléctrico comenzó a generar "chispas y fuego" antes de colapsar.

​A pesar de haber realizado el reporte formal ante un funcionario de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), los afectados aún no han recibido respuesta ni atención en el sitio.

De acuerdo con los testimonios, Corpoelec justificó la demora alegando una alta acumulación de averías por atender en la zona.

Necesidad

Bastidas manifestó encontrarse en una difícil situación, pues debe decidir entre permanecer en la vivienda enfrentando las altas temperaturas para resguardar sus bienes o trasladarse junto a su nieto de condiciones especiales a casa de un familiar.

​Los vecinos afectados hacen un llamado urgente a las autoridades y a las cuadrillas de Corpoelec para que restablezcan el servicio a la brevedad posible.

El Tigre / Damary Díaz