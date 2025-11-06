Comuna concretó rehabilitación de la escuela Luis Daniel Beauperthuy de Las Azucenas

Habitantes de la Comuna Chávez Defensor de la Patria, en la parroquia Santa Catalina de Bermúdez, en el estado Sucre, recibieron este miércoles, completamente rehabilitada, la escuela Luis Daniel Beauperthuy de Las Azucenas.

En las obras se combinaron los esfuerzos de la comuna, a través de uno de los proyectos aprobados en las consultas nacionales, la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE) y la Alcaldía de Bermúdez.

La directora de la institución, Yenitza Arcila, precisó que los trabajos consistieron en la impermeabilización de la oficina, sustitución de vigas, ampliación del depósito, techos rasos, aires acondicionados, entre otras dotaciones. “Fue un trabajo integral que nos permite hoy tener una escuela con espacios dignos para nuestros estudiantes”.

Consulta juvenil

Fanny Rodríguez, enlace del Ministerio de las Comunas en Bermúdez, señaló que el proyecto se aprobó en la llamada consulta de la juventud

Agregó que se trata de un proceso en el cual la comunidad decide acompañada de las instituciones para dar ejecución a sus proyectos.

Yanitza Arcila, enlace de la comuna con la Sala de Gobierno municipal, señaló que se trata de la segunda entrega que se realiza en el territorio, pues previamente entregaron rehabilitada la escuela Eulalia Buroz de Brisas del Carmen. Ambas proyectos se presentaron en la consulta de la juventud.

