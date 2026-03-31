Compradores en el mercado de Carúpano califican los precios del pescado como "muy buenos"

El pescado y sus diversas variedades, son sin duda, el ingrediente fuerte de las mesas familiares durante esta semana mayor. Este martes, en el mercado municipal de Carúpano, estado Sucre, había buena concurrencia de compradores y una oferta variada que, sin embargo, no mostraba especies como el carite y el pargo grande.

La opinión general era a favor de los precios del productor del mar, que calificaban de accesibles.

“Están accesibles”, dijo José González, quien comentó que compró varios kilos de especies pequeñas para freír. “No hay especies caras”, remarcó.

Célida Beatriz Martínez, una de las vendedoras, que tenía en su puesto chucho a bolívares 1200, cazón a mil, bagre a Bs 1200 y conchúas a mil, señaló que había buena demanda, pero esperaban mejoras a mitad de semana, cuando entraran los temporadistas. “El miércoles se debe poner esto en movimiento”.

Laura Noriega, otra comerciante, lamentó que no hay oferta de especies muy demandadas como el carite. “Cazón es lo que yo tengo, a Bs 2500. No está llegando carite, ni sierra ni pargo, nada de eso. Todo lo que se ve es pescadito pequeño”.

Mientras que María Álvarez, del sector 23 de Enero, calificó los precios como muy buenos y detalló que llevaba varios kilos a su casa, de especies como tajalí, catalanas pequeñas y bagre. “No me quejo, pude comprar y con eso resolvemos en la semana”.

Ventas

Raquel González tenía en su puesto roncador Bs 1500 y raya a Bs 1200, y manifestó su deseo por un incremento en las ventas para la temporada, que por el momento calificó como moderadas.

Una compradora, Luisa García, dijo que hay muchos pescados pequeños. “No hay para hacer sopa, que es lo que se busca en esta época, pero vamos a ver si aparecen en el transcurso de la semana. Por lo pronto, todos estos pescaditos son buenísimos fritos”.

La flota a gran escala o de altura, que son embarcaciones artesanales que hacen campañas de hasta tres meses en alta mar, son los que traen a puerto variedades como el carite, el pargo y el mero, y su paralización viene afectando el abastecimiento.

Las campañas se reanudarían en el mes de abril, luego de alcanzar un acuerdo con el Ministerio de Pesca para el abastecimiento de combustible.

Sucre/ Yumelys Díaz