Comisión Europea pide información a Shein sobre cómo previene la venta de productos ilegales

La Comisión Europea pidió a Shein detalles sobre la medida preventiva para impedir que menores de edad tengan acceso a bienes ilegales / Foto: Bloomberg

La Comisión Europea pidió este miércoles a la plataforma china Shein que le informe sobre las medidas que está llevando a cabo para prevenir que los menores tengan acceso a bienes ilegales, "en particular muñecas sexuales de apariencia infantil y armas".

"Tras la venta de productos ilegales en Francia y varios informes públicos, la Comisión sospecha que el sistema de Shein podría suponer un riesgo sistémico para los consumidores de toda la Unión Europea", aseguró el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

Bruselas / EFE

 ET 

