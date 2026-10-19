Venezuela destacó en el Panamericano de B5, disputado en Lara

Este sábado 17 de octubre, se llevó a cabo la Gran Final del Panamericano de Baseball5, categoría Juvenil y Adulto, en el Domo Bolivariano de Barquisimeto, estado Lara.

Estos dos juegos fueron entre el Team Beisbol Venezuela y la selección de Cuba, empezando a las 11:00 am con la Final del Juvenil y posteriormente la correspondiente a la del Adulto, a la 01:00 pm.

Anna Palermo, periodista de la Federación Venezolana de Béisbol (Fevebéisbol), informó que en la categoría Juvenil, el Team Beisbol Venezuela cayó ante su similar de Cuba en 2 de 3 sets (3-1, 0-9 y 0-4).

Mientras que, en la categoría Adulto, primero disputó la Semifinal contra México, en donde Venezuela se impuso en 2 de 3 sets (6-7, 3-2 y 5-0), siendo los destacados Molina Méndez al irse de 5-4, con 1 impulsada y 1 anotada; así como Alvarado Medina al golpear de 5-3, con 1 remolcada y 1 anotada.

Posteriormente, se enfrentó en la Gran Final a Cuba y los venció en 2 de los 3 sets (1-3, 9-5 y 9-8), siendo los valiosos Gamboa Gómez al ligar de 5-3, con 3 remolcadas y 3 anotadas; al igual que Molina Méndez al golpear de 8-6, con 3 impulsadas y 2 anotadas.

Logro nacional

Con estos resultados, Venezuela se quedó con la medalla de Plata en el Panamericano de B5 Juvenil y se llevó uno de los cupos al Mundial del año que viene, mientras que en la categoría Adulto, se llevó la de Bronce.

Vale resaltar que esta fue la primera vez en la historia que el Team Beisbol Venezuela le gana un choque a la selección cubana, pues en la edición previa la escuadra antillana se colgó el metal dorado y la representación nacional el Bronce.

También Venezuela logró un inédito cetro en la versión adulto, algo que le permitió sumar puntos para el ránking panamericano.

Caracas / Redacción Web