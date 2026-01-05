Desde este lunes 5 de enero los comercios del centro de Puerto La Cruz comenzaron a trabajar con normalidad, luego de lo que fue un fin de semana de tensión e incertidumbre por la intervención del gobierno estadounidense en el país.

La mayoría de establecimientos de la avenida 5 de Julio, así como los de las calles Libertad, Sucre, Buenos Aires, entre otras, estuvieron abiertos como de costumbre. Eran pocos los que estaban a medio abrir o cerrados por completo, aunque lo que sí se notaba era la ausencia del grueso de vendedores informales que suelen estar en las aceras.

En el recorrido realizado por el equipo de El Tiempo también se observó que la circulación de personas por el casco central porteño era baja. Las sucursales de cadenas de farmacias y supermercados eran las que más movimiento tenían, aunque igual era bajo en comparación a la semana anterior.

A trabajar

Pese a que los primeros días del año suelen ser descritos como "malos" comercialmente hablando, empleados de tiendas señalan que deben seguir trabajando igual porque es su obligación y porque "siempre sale alguien a comprar lo que no quiso o pudo llevarse en diciembre".

"Hay establecimientos donde es lógico que no cierren porque venden alimentos, medicinas y demás artículos de uso frecuente. En cambio los que trabajamos con maquillaje o accesorios, así como los que lo hacen con ropa y zapatos, no tenemos el mismo nivel de prioridad en la gente en estos días, pero igual siguen fluyendo clientes", dijo Sandra Rivas, encargada de una tienda ubicada en la calle Sucre.

Carlos Turmero, vendedor de comida rápida, indicó que en su caso también salió este lunes a laborar de manera normal pese a la poca afluencia de personas en el centro. Comentó que el fin de semana se lo tomó para descansar "porque casi nadie salió de su casa", aunque, según le dijeron sus colegas, "la tarde de ayer (domingo 4 de enero) no estuvo tan mala".

Transporte normal

El servicio de transporte público también comenzó a fluir con más regularidad que en días anteriores, al menos en lo que tiene que ver con las líneas que cubren la ruta Puerto La Cruz-Barcelona. Los que van hacia la zona alta de la ciudad porteña se han mantenido activos desde el primer día del año, salvo el sábado 3 de enero, según comentaron.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo