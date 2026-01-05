Comercios de Barcelona retomaron sus labores con normalidad 

La mayoría de los comercios de Barcelona, capital del estado Anzoátegui, retomaron sus actividades este lunes, luego de que en la primera semana del 2026 se visualizaron varios establecimientos cerrados por el feriado de Año Nuevo y luego, tras los hechos que se registraron en Caracas y otras ciudades del país durante la madrugada del sábado 3 de enero.

Se conoció, por ejemplo, que en el bulevar 5 de Julio estaban abiertas las tiendas de ropa, zapaterías, locales que venden artículos electrónicos, panaderías, farmacias, entre otros.

El representante de la Cámara de Comercios e Industriales del estado Anzoátegui, Wael Raad, informó que la mayoría de los locales estaban operando en todas las área comerciales, con poca afluencia peatonal.

Sin embargo, manifestó que los comercios fueron abiertos en su horario normal, hasta el final de la tarde.

Habitual

Los comercios que estuvieron concurridos el pasado sábado, como parte del comportamiento de la población tras conocerse la situación en el país, también regresaron a la normalidad.

Durante el recorrido por establecimientos como Híper Líder, uno de los que contó con largas colas de compradores de ese día, se observó que la afluencia estuvo normal y se encontraba surtido de rubros como de costumbre.

Carla Medina, una de las compradoras, manifestó que observó que los precios tuvieron un pequeño incremento.

"Si la mayoría de los alimentos están dolarizados, no entiendo por qué deben de subirlos, si de por sí suben con la tasa del Banco Central. Por ejemplo, el cartón de huevos está en $7,29, un dólar más caro que hace una semana, más o menos", expresó.

Se conoció que el kilogramo de zanahoria estaba en este establecimiento en $1.25, el de papa en $1.35, el de cebolla en $1.45 y el de plátano en $2.38.

Mientras que los 1.000 gramos de carne para mechar y guisar estaban en $12.54, el de carne molida en $10.45, el de solomo en $17.84, el de pollo entero en $4.90 y el queso duro en $7.85.

Se conoció que el arroz de 900 gramos más económico estaba en $1.63 y la harina de maíz $1.15.

En el supermercado Aikoz de Nueva Barcelona el kilo de papa blanca estaba en $2.15, el de cebolla en $1.90, el de zanahoria en $1.58 y el pimentón en $4.13.

En cambio los 1.000 gramos de carne molida salían en $15.39, el de pollo entero desde $4.15 y el de solomo de cuerito en $16.99.

Barcelona / Elisa Gómez