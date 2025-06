Comercios de Barcelona mantienen la tasa del dólar BCV como referencia

La mayoría de comercios de Barcelona mantienen este lunes 2 de junio el valor del dólar según el Banco Central de Venezuela (BCV) como guía a la hora de cobrar los productos cuyos precios están fijados en esta moneda extranjera. Lo mismo cuando reciben pago en divisas en efectivo y deben dar el cambio en bolívares.

Sin embargo, en establecimientos del casco central barcelonés se observó una peculiaridad con el monto que exhibían en los acostumbrados afiches donde colocan la tasa del dólar. Algunos utilizan como referencia el Bs 96,85 del viernes 30 mayo y otros el Bs 97,31 que entrará en vigencia el martes 3 del presente mes.

Al consultar en un par de negocios sobre esta medida, los encargados de atender alegaron que esa es la orden que les dieron, pues es la última referencia publicada por el BCV. También aseguraron que al menos en la mañana ningún cliente se había quejado, por lo que no ven problemas en eso.

Este 2 de junio es feriado bancario, motivo por el que no hay actualización de la tasa de la moneda estadounidense con esa fecha.

Personas que circulaban por el Bulevar 5 Julio con compras en mano afirmaron que al menos donde adquirieron los productos que llevaban no hubo irregularidad respecto a los precios. La señora Victoria Turmero señaló que en más de una tienda ahora solo colocan precios en bolívares, aunque lo ve simplemente como una estrategia de los comerciantes para cubrirse las espaldas.

Para Gisel Zapata sí hay una tienda donde fueron muy "descarados" con el cambio de precios. Según contó es un establecimiento que no tiene mucho tiempo de ser inaugurado e inicialmente vendía todo a un dólar, pero desde hoy notó que pasaron a "todo a 140 bolívares".

En comercios de sectores populares como Tronconal II la variedad de tasas está dividida entre los formales y los informales. Los primeros siguen la costumbre que ya lleva varios años de colocar visible la referencia del BCV y los otros se ajustan con el cliente, principalmente cuando pagan con dólares en efectivo.

"Yo siempre compro en el mismo abasto y cuando tengo divisas me las aceptan a un monto superior, ya que así ganamos los dos. Ellos para comprar su mercancía y a mí me rinde un 'poquito' más el dinero. Pero eso porque me conocen, no sé si lo harán con todo el mundo", comentó una mujer que prefirió reservar su identidad.

Barcelona / Javier Guaipo