Comerciantes reportan que aún hay "pocas ventas" pese a llegada de diciembre (+Fotos)

Aunque muchos esperaban un repunte de las ventas con la llegada del mes de diciembre, la realidad es que "todo sigue igual" en el sector comercial de Puerto La Cruz.

Vendedores consultados aseguran que "pocas" personas están comprando ropa y calzado en estos momentos.

No obstante, esperan que la situación cambie entre el 15 y 20 de diciembre.

Momentos

"Sólo de viernes a domingo se observa que hay más compradores, pero no es algo notable, hasta ahora estamos viviendo lo mismo de meses pasados. Por ejemplo hoy, ya son las 11:00 am y en mi caso he atendido sólo a dos personas. Quizás desde el 15, cuando la gente cobre, todo cambie", comentó la vendedora Pamela Díaz, quien labora en la avenida 5 de Julio.

Otro de los comerciantes, Yorman Machado, catalogó la temporada como "suave" hasta ahora.

Sin embargo, manifestó que tiene fe en que incrementen las ventas del 20/12 en adelante.

"Así fue el año pasado, por eso creemos que la situación va a mejorar. Los fines de semana se mueve más la cosa, pero todavía nada así abarrotado", acotó.

Prioridades

Para la señora Yurimia Misett, una vendedora informal que trabaja en el centro porteño, la mayoría de las personas aún no está enfocada en comprar ropa, porque prefieren "asegurar la comida" primero.

"Hay gente en la calle preguntando, viendo precios, pero primero quieren salir de las hallacas y la comida. Además, como en algunos establecimientos ha habido ofertas de electrodomésticos, muchos han aprovechado para comprar eso. Sin embargo, sabemos que a última hora el venezolano busca su ropa para diciembre. Por lo general, desde el 15 de este mes aumentan las ventas", añadió.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez