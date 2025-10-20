Comerciantes laboraron con normalidad este lunes pese a decreto

A pesar de que este lunes 20 de octubre era uno de los dos días no laborables que decretó el gobierno nacional por la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, comerciantes que hacen vida en el centro de Puerto La Cruz laboraron con normalidad.

En un recorrido hecho por las calles Sucre, Libertad, Juncal, Maneiro y Buenos Aires se corroboró que la mayoría de los negocios estaban abiertos y había un flujo de personas habitual de los inicios de semana.

En la avenida 5 de Julio y los alrededores del elevado de Puerto La Cruz se observó un panorama similar, al igual que en las calles adyacentes al mercado municipal.

En la Plaza Bolívar y el Paseo de la Cruz y el Mar también estuvieron algunos ciudadanos en horas de la mañana de hoy

"Yo pensé que no iban a abrir muchos, pero que va, hoy parece un día normal. Yo esperé que saliera una vecina temprano y ella me avisó que el centro estaba normal, por eso vine a comprar unas cosas que me hacían falta y aprovechar para ver unos zapatos que necesito", expresó la costurera Andrea Suárez.

Es importante mencionar que en el centro también se observaron unidades de transporte en las diferentes paradas, como si se tratara de un día laborable.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez