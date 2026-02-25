Comerciantes del Paseo de la Cruz y el Mar solicitan restitución de la energía 220v 

Luego de que se dañara un transformador, el pasado 13 de febrero, algunos comercios del Paseo de la Cruz y el Mar, en el municipio Sotillo, quedaron sin energía 220v.

Encargados de estos locales aseguran que la situación ya fue reportada a la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), pero hasta la fecha no han recibido una respuesta satisfactoria.

Pese a ello, los comerciantes afectados siguen laborando, no obstante, afirman que desde ese momento han sido visitados por "pocos clientes", debido al calor que se produce en estos espacios ante la falta de aire acondicionado.

"Desde el 13 de febrero estamos así. Tuvimos que trabajar todo Carnaval así y la clientela se vio afectada, la gente entra y pregunta por qué hay calor, y luego se retira. El resguardo de la mercancía lo estamos haciendo en otro lugar, ya que por la caída de la fase no podemos prender los refrigeradores", explicó Andrimar Cordero, encargada de Pizza de Verdad.

Según detalló la dama, la falla en el servicio eléctrico afecta a tres restaurantes y un hotel, donde residen algunas personas, en su mayoría de la tercera edad.

Cordero dijo que el problema no sólo fue reportado a través de un comunicado a Corpoelec, el pasado lunes 23, sino que además hicieron lo propio mediante la VenApp.

"Sin embargo, todavía no tenemos respuesta y hemos perdido clientes. Nosotros no hemos faltado con nuestros pagos de los recibos eléctricos, por eso solicitamos el reemplazo del transformador para que vuelva la 220v. No han dicho (trabajadores de Corpoelec) que si queremos compramos el transformador y ellos nos apoyan instalándolo, pero si nosotros pagamos por el servicio lo ideal es que ellos nos respondan. Se dice que esto ocurrió por una sobrecarga, pero no creo, si más bien aquí aplican racionamientos de tres y cuatro horas", añadió.

El transformador se dañó antes de Carnaval / Foto: Arturo Ramírez

A través de la red social Instagram, un usuario identificado como Gianni Pellecchia, escribió en una de las publicaciones recientes de la alcaldía de Sotillo y detalló la situación con la esperanza de recibir una respuesta oportuna.

"Buenas tardes señor alcalde, por favor si nos puede ayudar en el Paseo de la Cruz y el Mar estamos varios locales sin corriente 220 por explosión de transformador desde el día jueves 12 de febrero. Además, arriba de los locales, viven familias con personas de la tercera edad, le agradezco su colaboración por favor", comentó en un post del ayuntamiento.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez