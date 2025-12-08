Comerciantes de Barcelona están a la expectativa de que se eleven las ventas decembrinas (+Fotos)

A la expectativa de que se eleven las ventas decembrinas en los próximos días. Así se encuentran los comerciantes de Barcelona, capital del estado Anzoátegui.

Y es que a pesar de que ya han transcurrido ocho días de diciembre, uno de los meses más comerciales del año, porque es cuando los ciudadanos acostumbran a comprar ropa y calzado para estrenar en Navidad y Año Nuevo, los vendedores manifestaron que el movimiento ha estado "flojo".

"Cuando pagan los bonos es que se incrementan un poquito las ventas. La mayoría de las personas están buscando precios, caminan y van preguntando. Estamos a la expectativa de que después del 15 de diciembre se vea un mejor panorama", expresó Sareanny Polando, quien trabaja en una tienda de ropa en el bulevar 5 de Julio.

Se conoció que en este local, así como en muchos de los que se ubican a lo largo de este paseo, ofrecían algunas ofertas para llamar la atención de los compradores. Por ejemplo, en una mesa, a la vista de los transeúntes, exhiben camisas, sobre todo para niños, en $3 y los pantalones en $10.

"La gente entra a ver las ofertas y termina revisando el resto de la ropa que tenemos en la tienda, es una manera de atraer al cliente", mencionó Polanco.

Preparativos

Además de ofrecer algunos descuentos en su mercancía, en la zapatería Energy Moda se preparan para la temporada, solicitando personal con experiencia.

"Todavía las ventas están flojas, aunque siempre mantenemos nuestras ofertas. Pero dependiendo del movimiento vamos a necesitar trabajadoras, normalmente para estos días se meten a cinco muchachas más, pero todo dependerá", manifestó Geraldine González.

María Carvajal, vendedora de la economía popular del parque Los Tucusitos, espera ver más compradores a partir del 20 de diciembre.

Las personas lo que hacen es preguntar precios, esperemos que después del 20, cuando se aproxime la Navidad, las ventas estén más buenas", enfatizó Carvajal.

Barcelona / Elisa Gómez