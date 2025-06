Comerciantes aplican diferentes "estrategias" para subsistir tras situación con el dólar paralelo

Luego de que la semana pasada dejara de ser publicada la tasa del dólar paralelo, tras la detención del presunto administrador de la cuenta "Monitor Dólar", los comerciantes de Puerto La Cruz, tanto formales como informales, comenzaron a analizar y aplicar distintas "estrategias" para subsistir en medio de la compleja situación económica que vive el país.

En un recorrido hecho por distintas zonas comerciales de la ciudad porteña se observó que en la mayoría de tiendas de ropa y zapaterías de las calles Sucre, Libertad y Buenos Aires, así como en la Av. 5 de Julio, los precios de los productos están fijados en dólares, según la tasa del Banco Central de Venezuela, que para este lunes es de Bs 97,31.

Este panorama también se vive en supermercados y establecimientos de cadenas reconocidas de la zona.

En lo que respecta a la línea blanca y marrón se están dando varias modalidades. Unos comerciantes tienen fijados sus precios en dólares y si el pago es en bolívares lo reciben según la tasa oficial, mientras que otros les dicen a los clientes un costo en bolívares y otro en dólares.

Por ejemplo, un mueble que cuesta Bs 20.700 si la persona lo cancela con la divisa estadounidense se lo dejan en 140 dólares, es decir, un precio cercano a la última tasa publicada por la cuenta Monitor Dólar (Bs 138).

Si esos Bs 20.700 son calculados en base a la tasa del BCV entonces el monto en dólares sería 212,72.

Panorama en el mercado

En el caso del mercado municipal de Puerto La Cruz la situación es un poco más compleja.

En primer lugar, si alguien quiere comprar dólares, una actividad muy popular en el recinto y sus adyacencias, el costo que debe cancelar por cada $1 varía entre 110 y 120 bolívares.

"Incluso algunos lo venden en 130 bolívares. En cuanto a la mercancía, aquí lo que muchos han hecho es ponerle un 30% adicional a cada producto para no perder, ya que en Caracas los proveedores no aceptan el dólar a BCV, sino a 130 o 135 que fue cómo cerró el paralelo la última vez que publicaron. Entonces aquí aplican lo de llevar cada producto a 1,3 dólares para llegar a un aproximado del paralelo, mientras que en el centro suben el precio de la siguiente forma: si algo cuesta 10 dólares, allá lo venden en 15 y dicen que aceptan a BCV, pero si pagas con divisa te lo dejan en 12 o 13 dólares", explicó un vendedor del mercado porteño, quien prefirió no identificarse por temor a represalias.

En lo que respecta a los vendedores informales (empanadas, tequeños, perros calientes, café) este lunes se observó que todos siguen ofreciendo su mercancía en bolívares.

Todo esto a quien tiene preocupado es a la ciudadanía, pues temen que todo aumente de precio repentinamente.

"Apenas ocurrió lo del dólar, me asusté, incluso pensé que hoy me iba a conseguir todo carísimo, pero gracias a Dios todo se ha mantenido relativamente normal. Aunque todavía hay eso en el ambiente, de que uno no sabe si le van a cobrar las cosas a Banco Central o a como quedó el paralelo. Yo fui a un lugar el fin de semana, y las cosas que costaban un dólar o que te lo vendían a 140 bolívares, lo más cercano al paralelo, hoy vi que siguen en 140 bolívares como si existiera el paralelo. Entonces no sabemos si se mantendrá esa tasa del paralelo así no la publiquen en Instagram", comentó la compradora Viviana Sulbarán.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez